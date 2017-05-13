наверх
13.05.201715:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия назвала сроки предоставления Украиной меморандума по иску к РФ

    (обновлено: )32210
    Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. МИД России заявил, что Украина до 12 июня 2018 года должна представить меморандум с требованиями по иску к РФ.

    По данным российского ведомства, у России будет время на ответ до 12 июля 2019 года.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Решение суда ООН по иску Украины к РФ и трактовки власти

    Читайте также: В Киеве думали-гадали, как развенчать миф о "Великой Победе"

    В ведомстве отметили, что в пятницу, 12 мая, в Гааге прошла встреча представителей России и Украины с председателем международного суда по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    "Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

    Уточняется, что в этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений.

    Ранее Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации, хотя и не те, на которых настаивал Киев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Евросоюза и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Фан-зона Евровидения в Киеве
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Марш памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев