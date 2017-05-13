Россия назвала сроки предоставления Украиной меморандума по иску к РФ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. МИД России заявил, что Украина до 12 июня 2018 года должна представить меморандум с требованиями по иску к РФ.

По данным российского ведомства, у России будет время на ответ до 12 июля 2019 года.

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В ведомстве отметили, что в пятницу, 12 мая, в Гааге прошла встреча представителей России и Украины с председателем международного суда по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений.

Ранее Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации, хотя и не те, на которых настаивал Киев.