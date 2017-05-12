МИД РФ: ничего драматического в поставках российского вооружения в Сирию нет

ВЕНА, 12 мая — РИА Новости. Поставки российского вооружения в Сирию происходят в рамках законного сотрудничества между властями стран и параллельно с активными политическими усилиями по урегулированию. Об этом заявил в пятницу РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Ранее телеканал Fox News сообщил об отправке Россией в Сирию порядка 20 гаубиц М-30. Такие орудия уже состоят на вооружении сирийской армии и есть на хранении в РФ.
По мнению собеседника агентства, западные СМИ "очень искусственно заостряют этот вопрос, ничего драматического в военных поставках в Сирию нет, они начались не сегодня и не вчера, и наверняка будут продолжены".
"Это совершенно законное военно-техническое сотрудничество между законными властями двух стран. Никаких запретов, никаких оружейных эмбарго по линии ООН в отношении Сирии нет", — подчеркнул Ульянов.
Он также обратил внимание на то, что оружейные поставки в Сирию "сочетаются с активными политическими усилиями с целью урегулирования ситуации".
"На днях в Астане был сделан существенный шаг в этом направлении. Так что какие-либо истерики на этот счет следует воспринимать в качестве элемента информационной войны, которая ведётся против Российской Федерации", — заключил российский дипломат.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.