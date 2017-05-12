В Москве во время продажи квартиры задушили француза

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Москве во время продажи квартиры задержали гражданина Франции.

По версии следствия, в мае 2017 года гражданин Франции принял решение о продаже принадлежащей ему квартиры, расположенной по улице Строителей в городе Москве. После одной из встреч с предполагаемым покупателем мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

"После проведения комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая 2017 года проходила встреча в указанной квартире. Им оказался житель столицы 1984 года рождения", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ходе допроса задержанный пояснил следователем, что задушил потерпевшего во время встречи, после чего, желая скрыть следы преступления, переместил тело в сумке в лесополосу на территории Новой Москвы.

По словам собеседницы агентства, в ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение, будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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