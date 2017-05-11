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    Россия

    "Ловец покемонов" в церкви признан виновным в оскорблении верующих России

    (обновлено: )6610
    Как отмечается, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви, в целом, и лично к патриарху Кириллу.
    Блогер Руслан Соколовский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг выносит обвинительный приговор по громкому делу блогера Руслана Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви, в целом, и лично к патриарху Кириллу.

    Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении специального технического средства – ручки с видеокамерой, которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

    Мера наказания будет названа позднее, судья продолжает зачитывать приговор.

    Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

    По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

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