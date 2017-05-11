"Ловец покемонов" в церкви признан виновным в оскорблении верующих России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг выносит обвинительный приговор по громкому делу блогера Руслана Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви, в целом, и лично к патриарху Кириллу.

Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении специального технического средства – ручки с видеокамерой, которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

Мера наказания будет названа позднее, судья продолжает зачитывать приговор.

Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.