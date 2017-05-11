Захарова: похоже, информпространство США - в интеллектуальной агонии

КИЕВ, 11 мая — РАИ Новости Украина. Американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Тахарова.

Таким образом российский дипломат прокомментировала спор в американских СМИ, возникший из-за недопуска журналистов на встречу президента Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и использования фотографий с этой встречи.

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"После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съёмкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Американская сторона протокольные фото не публиковала.

Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.