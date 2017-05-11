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    Захарова: похоже, информпространство США - в интеллектуальной агонии

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    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, больше всего представителей американских СМИ интересовала позиция российского министра Сергея Лаврова по поводу увольнения Джеймса Коми с поста главы ФБР.
    Мария Захарова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РАИ Новости Украина. Американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Тахарова.

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    Таким образом российский дипломат прокомментировала спор в американских СМИ, возникший из-за недопуска журналистов на встречу президента Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и использования фотографий с этой встречи.

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    "После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съёмкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Американская сторона протокольные фото не публиковала.

    Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

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