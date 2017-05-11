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    Власти Краснодарского края высказались по поводу "возвращения Кубани" Украине

    (обновлено: )13211
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "не дразнить" кубанское казачество.
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев порекомендовал министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну "не дразнить казачество".

    Так, Кондратьев отреагировал на высказывание министра о том, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения Крыма, части Донбасса и Кубани Украине. 

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    "Кубань никогда не была и не будет украинской", — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края. По словам губернатора, казаки всегда защищали Кубань как часть России, поэтому он призвал "не дразнить казачество".

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    Кондратьев также заявил, что, если в Украине есть дефицит сельскохозяйственной продукции, эту проблему нельзя решать за счет Кубани.

    Он напомнил, что Екатерина II, жаловавшая казакам землю, не могла принимать в расчет продовольственные проблемы современного украинского государства, и выразил готовность отправить в Киев партию учебников по истории и географии "для восполнения пробела в знаниях".

    Украина в конце ноября 2015 года приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и ответом на "агрессивные действия РФ". Потери страны от такого шага в правительстве оценивают в 25-30 миллионов евро.

    Ранее, напомним, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что поддерживает "возвращение Ростовской области в лоно Украины".

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