Власти Краснодарского края высказались по поводу "возвращения Кубани" Украине

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев порекомендовал министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну "не дразнить казачество".

Так, Кондратьев отреагировал на высказывание министра о том, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения Крыма, части Донбасса и Кубани Украине.

"Кубань никогда не была и не будет украинской", — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края. По словам губернатора, казаки всегда защищали Кубань как часть России, поэтому он призвал "не дразнить казачество".

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Кондратьев также заявил, что, если в Украине есть дефицит сельскохозяйственной продукции, эту проблему нельзя решать за счет Кубани.

Он напомнил, что Екатерина II, жаловавшая казакам землю, не могла принимать в расчет продовольственные проблемы современного украинского государства, и выразил готовность отправить в Киев партию учебников по истории и географии "для восполнения пробела в знаниях".

Украина в конце ноября 2015 года приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и ответом на "агрессивные действия РФ". Потери страны от такого шага в правительстве оценивают в 25-30 миллионов евро.

Ранее, напомним, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что поддерживает "возвращение Ростовской области в лоно Украины".