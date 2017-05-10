Минюст РФ не получал просьбы по видеосвязи Януковича с судом Киева

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Минюст России пока не получил обращения из Украины об обеспечении видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича с судом в Киеве, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По данным российского Минюста, правовая помощь между РФ и Украиной по уголовным делам ведется на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и Дополнительного протокола к ней 1978 года, а также Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

"В рамках указанных международных договоров запросы, поручения, просьбы об оказании международной правовой помощи по обозначенному вопросу в Минюст России от компетентных органов Украины не поступали", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 мая, сайт Судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о государственной измене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в подготовительном заседании суда в режиме видеоконференции.