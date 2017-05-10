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    Россия

    РФ будет добиваться полной безопасности ОБСЕ в Украине - Лавров

    Тема:

    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (323)

    (обновлено: )86
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, тема безопасности ОБСЕ стала особенно актуальной после подрыва на мине патруля.
    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая – РИА Новости Украина. Москва будет добиваться обеспечения полной безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
    канал Радио Свобода в YouTube
    Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    "Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента – подрыва на мине одного патруля, в результате чего погиб один сотрудник миссии, также есть раненные", — сказал он в интервью телеканалу "Мир".

    Двадцать третьего апреля патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), один человек погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

    По словам Лаврова, эта "ситуация не очень приятная, поскольку минские соглашения давным-давно должны были уже быть выполнены". "Мы не будем давать повода тем, кто хотел бы их сорвать и списать вину за это на нас или на ополченцев", — отметил глава МИД РФ.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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