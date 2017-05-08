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    Суд обязал РФ заплатить $2,3 млн за использование здания в Варшаве

    (обновлено: )42
    Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них являются собственностью РФ, другие используются на основании договоров. Однако ряд объектов используются, по мнению польской стороны, без необходимых договоров.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Окружной суд Варшавы обязал Россию заплатить 8,9 миллиона злотых (около 2,3 миллиона долларов) за использование здания на улице Бобровецкой в Варшаве, сообщает местный портал Interia.

    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них являются собственностью РФ, другие используются на основании договоров. Однако несколько объектов в Варшаве и Гданьске используются, по мнению польской стороны, без необходимых договоров, из-за чего вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может обратиться в суд.

    "Ответчик не явился в судебное заседание, не заявил своей позиции. Суд принял решение взыскать с Российской Федерации за использование здания по улице Бобровецкой, 2Б около 8,9 миллиона злотых", — говорится в сообщении.

    В начале апреля окружной суд Варшавы обязал Россию выплатить почти 2 миллиона долларов в качестве арендной платы за здание в столице на улице Келецкой, 45. Ранее сообщалось, что Варшава требует передать в собственность польской стороны здание по адресу улица Яна III Собеского, 100 — бывшую гостиницу советских дипломатов, сейчас же не использующуюся. В конце октября 2016 года окружной суд Варшавы поддержал передачу здания польской стороне. В российском посольстве отмечали, что подобные вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах по линии МИД и вынесение их на рассмотрение суда необоснованно.

    Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

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