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    Половина россиян одобряют роль Сталина в годы войны - опрос

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    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (74)

    (обновлено: )1610
    Треть опрошенных (32%) называют роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку Сталину дали 8% участников исследования, и 11% затруднились ответить.
    Активисты с портретом Сталина в киевском парке Славы 9 мая 2015 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Половина россиян (50%) положительно оценивают деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны (ВОВ), свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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    Треть опрошенных (32%) называют роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку Сталину дали 8% участников исследования, и 11% затруднились ответить.

    Согласно опросу, более половины россиян (55%) считают, что сегодня в России роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается справедливо, а 19% высказали противоположную точку зрения.

    По мнению большинства респондентов (69%), сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18% опрошенных. При этом более трети россиян (39%) полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, четверть опрошенных (23%) говорят об обратном, и почти столько же (24%) считают, что в этом отношении ничего не изменилось.

    Более половины россиян (56%) называют День Победы народным праздником, треть (35%) — государственным, и 6% — семейным. По словам 87% респондентов, в их семье есть те, кто воевал, участвовал в Великой Отечественной войне.

    Как показало исследование, 29% россиян испытывают гордость и чувство патриотизма, когда слышат слова "Великая Отечественная война". У 18% эти слова ассоциируются с горем, болью и слезами, и 13% чувствуют радость победы. Большинство опрошенных (79%) сказали, что примут участие в мероприятиях, посвященные Дню Победы, и 18% отказались от этого.

    Опрос был проведен 2 мая, в нем приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Напомним, ранее сети была обнародована уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон генсека СССР Иосифа Сталина 9 марта 1953 года.

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    Активисты с портретом Сталина в киевском парке Славы 9 мая 2015 года
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
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