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    Лавров: проект по включению Украины в НАТО провалился

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    Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс - эти планы провалились".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился.

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    "Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Мир".

    По мнению главы МИД РФ, "из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе".

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером заявил, что Киев не выполнил ни одно из обязательств по минским договоренностям по урегулированию в Украине.

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