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    Лавров прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (225)

    (обновлено: )6010
    Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи будут ждать конкретных результатов.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Москва готовится к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец-то она состоялась", — сказал он в интервью телеканалу "Мир".

    По словам министра, Россия и США убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто, что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

    "Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся", — сказал глава МИД РФ.

    Ранее президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа.

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