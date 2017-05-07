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    Под Петербургом обрушилась школа, есть погибший – МЧС России

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    Как сообщила представитель областного управления МЧС РФ, около 13 часов в дежурную часть поступила информация о частичном обрушении строящегося здания школы в поселке Мурино, из-под завалов извлечено тело одного погибшего.
    Обрушение школы под Петербургом
    Life

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Под Петербургом частично обрушилось здание строящейся школы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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    Как сообщается, спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

    "Около 13 часов в дежурную часть поступила информация о частичном обрушении строящегося здания школы в поселке Мурино на улице Новая, дом 7. В настоящее время из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Работы продолжаются", — сказала представитель областного управления МЧС.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения строящегося здания в колумбийском городе Картахена-де-Индиас увеличилось до 20 человек.

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