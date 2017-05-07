Под Петербургом обрушилась школа, есть погибший – МЧС России

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Под Петербургом частично обрушилось здание строящейся школы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщается, спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

"Около 13 часов в дежурную часть поступила информация о частичном обрушении строящегося здания школы в поселке Мурино на улице Новая, дом 7. В настоящее время из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Работы продолжаются", — сказала представитель областного управления МЧС.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения строящегося здания в колумбийском городе Картахена-де-Индиас увеличилось до 20 человек.