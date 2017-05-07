наверх
07.05.201710:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Украину не пропустили еще двух российских журналистов

    (обновлено: )21
    Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украину в воскресенье не пропустили еще двух российских журналистов, сообщил на странице в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Киев разобрали по кусочкам. Евровидение-2017, уже вот-вот

    Читайте также: От запрета РФ на перевод средств в Украину проиграют все — банкир

    Причиной запрета на въезд стало посещение ими ранее Крыма.

    "Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посетили временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска. Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который предоставляет право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", — написал Слободян.

    Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Во Львовской области перезахоронили останки погибших в 1944 г красноармейцев
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Флаг Франции
    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента
    Диана Гаджиева
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ