В Украину не пропустили еще двух российских журналистов

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украину в воскресенье не пропустили еще двух российских журналистов, сообщил на странице в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Причиной запрета на въезд стало посещение ими ранее Крыма.

"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посетили временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска. Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который предоставляет право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", — написал Слободян.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".