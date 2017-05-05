МИД РФ жестко ответил на решение КМСЕ по Крыму

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) использует правозащитную тематику в политических целях, заявили в МИД РФ.

Как отметили в российском министерстве, КМСЕ 3 мая большинством голосов принял решение, "констатирующее перманентное ухудшение положения с правами человека в неких украинских Крыму и Севастополе".

"Представители Киева внесли этот проект в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права, демократии и прав человека на самой Украине. К сожалению, Комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений", — заявили в российском МИД.

При этом отмечается, что "проштампованные" Комитетом министров "киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения "в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации".

"Их население полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций. Но для этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой российской территории, а не искать мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов", — добавили в МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что "те, кто проголосовал в КМСЕ за это решение, закрывают глаза на "визовые репрессии" Евросоюза, идущие вразрез с принципами международного права, на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма".

"Набившие оскомину рассуждения об "ухудшении положения крымских татар" никак не учитывают тот факт, что реальные положительные изменения в восстановлении их прав произошли только после возвращения Крыма в состав России… Решение КМСЕ – не о человеке и не о его правах. Оно – о том, как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров", — заявили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия "никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях".

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"Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны.", — добавили в российском дипведомстве.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.