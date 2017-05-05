Россия прекратила боевые вылеты в зонах деэскалации в Сирии - Генштаб РФ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Применение ВКС РФ в зонах деэскалации в Сирии прекращено с полуночи 1 мая в соответствии с меморандумом, сообщил журналистам в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"С 00.00 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом", — сказал он.

Анализ действий ВКС РФ и западной коалиции в Сирии показывает, что Россия, задействовав меньше самолетов, нанесла в четыре раза больше ударов, сказал Рудской.

"Сравнительный анализ результатов действия российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС России выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", — сказал он.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.