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    Сурков ответил на некрологи в свой адрес: получил большое удовольствие

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    Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал публикацию фотографий с состоявшейся во вторник в Сочи пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
    Помощник президента России Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Помощника президента РФ Владислава Суркова обрадовала реакция общества на недавнюю публикацию фото, где он якобы выглядит изможденным, он признался, что получил эстетическое удовольствие от чтения некрологов в свою честь.

    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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    "Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними",- сказал Сурков в интервью журналу "Русский пионер".

    Так он прокомментировал публикацию фотографий с состоявшейся во вторник в Сочи пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен", — сказал Сурков.

    "Получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! И как порой ярко обозначается глубокое познание медицины, политики, философии. Хорошо, правда, хорошо", — сказал помощник президента.

    Сурков подчеркнул, что в данной ситуации главное — неравнодушие общества, хотя оно в этом контексте его скорее рассмешило.

    Помощник российского лидера сказал, что его интересует не только психологическое и социальное измерение общественной реакции, но и технический вопрос. "Например, каким аппаратом был сделан снимок? Не рентгеновским ли?"- сыронизировал Сурков.

    Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса заявил, что не встречался и не говорил по телефону с Сурковым в ходе событий Евромайдана в 2013-2014 годах.

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