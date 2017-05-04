США до сих пор не предоставили доказательств "русской угрозы" - Лавров

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. США так и не предоставили ни одного доказательства так называемой "русской угрозы", хотя до сих пор Вашингтон продолжает обвинять Россию во всех грехах, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила создание специального комитета по противодействию так называемому "скрытому влиянию России".

"Печально, что развязанная администрацией (Барака) Обамы русофобская кампания сохраняет свою инерцию и сегодня… Мы слышим многочисленные на грани истерики обвинения России во всех смертных грехах. Видим, как конгресс создает какие-то межведомственные структуры, для того чтобы заниматься расследованием русской угрозы. До сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который хоть каким-то образом подтверждал то, в чем нас обвиняют", — заявил Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Тимо Сойни.

Пока никаких планов о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие пару месяцев не существует, сказал Лавров.

"Пока никаких планов о проведении встречи президентов России и США в ближайшие пару месяцев не существует. Президенты Путин и Трамп говорили по телефону несколько дней назад, был хороший разговор, они упоминали предстоящие контакты между ними и в качестве ближайшей возможности называлась встреча "двадцатки" в Гамбурге в июле", — заявил глава российского МИД.

Читайте также: Агрессивные действия США против Сирии: реакция в мире

Путин и Трамп провели во вторник телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".