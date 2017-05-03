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    Россия

    На чемпионате России по игре "Что? Где? Когда?" отравились почти сто человек

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    По данным регионального минздрава, у госпитализированных была диагностирована ротавирусная инфекция. По данному факту возбуждено уголовное дело, лагерь закрыт.
    Автомобили российской скорой помощи
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, отравились 97 человек,  сообщил РИА Новости представитель СК РФ по республике.

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    Отмечается, что следователи провели обыски в квартирах руководства учреждения и клуба интеллектуальных игр,

    Сперва сообщалось, что из лагеря "Дружба" с признаками отравления были госпитализированы 76 человек, в том числе 68 несовершеннолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, лагерь закрыт. По данным регионального минздрава, у госпитализированных была диагностирована ротавирусная инфекция.

    "Число лиц, которые обратились за помощью к врачам с симптомами пищевого отравления, возросло до 97, из них 89 — это дети в возрасте от 14 до 18 лет. Следователи допросили директора лагеря и руководителей ижевского клуба интеллектуальных игр, которые организовали заезд детей в лагерь", — рассказал собеседник агентства.

    По его данным, по месту их жительства проведены обыски и изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Кроме того, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших детей.

    Ранее сообщалось, что во французском городе Руан после обеда в школьной столовой отравились более 300 детей.

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