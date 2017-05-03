На чемпионате России по игре "Что? Где? Когда?" отравились почти сто человек

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, отравились 97 человек, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по республике.

Отмечается, что следователи провели обыски в квартирах руководства учреждения и клуба интеллектуальных игр,

Сперва сообщалось, что из лагеря "Дружба" с признаками отравления были госпитализированы 76 человек, в том числе 68 несовершеннолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, лагерь закрыт. По данным регионального минздрава, у госпитализированных была диагностирована ротавирусная инфекция.

"Число лиц, которые обратились за помощью к врачам с симптомами пищевого отравления, возросло до 97, из них 89 — это дети в возрасте от 14 до 18 лет. Следователи допросили директора лагеря и руководителей ижевского клуба интеллектуальных игр, которые организовали заезд детей в лагерь", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, по месту их жительства проведены обыски и изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Кроме того, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших детей.

Ранее сообщалось, что во французском городе Руан после обеда в школьной столовой отравились более 300 детей.