В России оборудовали новейший истребитель Т-50 противокорабельными ракетами

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Российский истребитель пятого поколения Т-50 готовят уничтожать корабли, пишет газета "Известия".

В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.

Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Ранее сообщалось, что в 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.