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    В России оборудовали новейший истребитель Т-50 противокорабельными ракетами

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    В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.
    Истребитель Т-50
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Российский истребитель пятого поколения Т-50 готовят уничтожать корабли, пишет газета "Известия".

    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35

    В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.

    Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.

    По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной. 

    Ранее сообщалось, что в 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.

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