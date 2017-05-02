Генконсул в Ростове опроверг смерть украинца Панова в СИЗО

Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко сообщил, что украинец Артур Панов, о смерти которого сообщили СМИ, жив. Об этом Генконсул сообщил "112 Украина".

По данным Москаленко, во вторник в Ростове запланировано очередное судебное заседание по делу Пановаи и на этом заседании будет присутствовать один из консулов.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в ростовском изоляторе от сердечной недостаточности умер гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России. Панова задержали в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как он под видом беженца пересек украино-российскую границу. Его подозревали в намерении совершить теракт на территории России.