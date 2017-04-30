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    Россия готова рассмотреть возможность возобновить соглашение с США по плутонию

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (344)

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    Согласно заявлению МИД РФ, российская сторона готова рассмотреть возможность возобновления действия СОУП после устранения американской стороной причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения.
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    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Россия готова рассмотреть возможность возобновить соглашение по оружейному плутонию, если США будут следовать согласованному методу утилизации, сообщает МИД РФ.

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    Соответствующий комментарий министерства размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

    "Российская сторона готова рассмотреть возможность возобновления действия СОУП после устранения американской стороной причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что США будут придерживаться согласованного метода утилизации", — говорится в заявлении МИД.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония. Соглашение между РФ и США от 2000 года об утилизации избыточного оружейного плутония предусматривает начало сторонами с 2018 года перевода этого материала в состояние, непригодное для создания ядерных зарядов, путем его "сжигания" в ядерных реакторах. С каждой стороны планировалось утилизировать 34 тонны оружейного плутония, достаточных для производства нескольких тысяч ядерных зарядов. Россия создала у себя необходимую ядерную инфраструктуру для выполнения этого соглашения, США этого не сделали. Вашингтон планирует не "сжигать" свой плутоний, а разбавлять его другими материалами и помещать в хранилище радиоактивных отходов.

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