Россия готова рассмотреть возможность возобновить соглашение с США по плутонию

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Россия готова рассмотреть возможность возобновить соглашение по оружейному плутонию, если США будут следовать согласованному методу утилизации, сообщает МИД РФ.

Соответствующий комментарий министерства размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Российская сторона готова рассмотреть возможность возобновления действия СОУП после устранения американской стороной причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что США будут придерживаться согласованного метода утилизации", — говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония. Соглашение между РФ и США от 2000 года об утилизации избыточного оружейного плутония предусматривает начало сторонами с 2018 года перевода этого материала в состояние, непригодное для создания ядерных зарядов, путем его "сжигания" в ядерных реакторах. С каждой стороны планировалось утилизировать 34 тонны оружейного плутония, достаточных для производства нескольких тысяч ядерных зарядов. Россия создала у себя необходимую ядерную инфраструктуру для выполнения этого соглашения, США этого не сделали. Вашингтон планирует не "сжигать" свой плутоний, а разбавлять его другими материалами и помещать в хранилище радиоактивных отходов.