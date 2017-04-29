В России предупредили об опасности развертывания американской ПРО

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ прокомментировали опубликованный доклад Госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

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Согласно комментарию, развертывание противоракетной обороны США может породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к опасным шагам в обход Совета Безопасности ООН, как при ракетном ударе по Сирии.

"Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии", — говорится в тексте.

США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.