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    Россия

    В России предупредили об опасности развертывания американской ПРО

    (обновлено: )106
    Согласно заявлению, наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности и породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ прокомментировали опубликованный доклад Госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Развертывание ПРО США: РФ примет контрмеры

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    Согласно комментарию, развертывание противоракетной обороны США может породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к опасным шагам в обход Совета Безопасности ООН, как при ракетном ударе по Сирии.

    "Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии", — говорится в тексте.

    США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

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