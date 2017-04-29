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    ВМФ РФ решил не поднимать со дна затонувший в Черном море корабль "Лиман"

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    Российский разведывательный корабль Лиман
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Подъем, буксировка и восстановление затонувшего в Черном море российского разведывательного корабля "Лиман" нецелесообразны, сообщил РИА Новости высокопоставленный собеседник в ВМФ РФ, подчеркнув, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 метров.

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    "Лиман" имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны", — отметил представитель ВМФ.

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    Он добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", — сообщил собеседник.

    Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.

    Ранее в Минобороны России заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Всё съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.

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