В России умер известный литературовед

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Известный российский литературовед, фольклорист, писатель и переводчик Федор Капица, сын выдающегося отечественного популяризатора науки Сергея Капицы, скончался в четверг на 67-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова.

"Федора Сергеевича Капицы не стало после продолжительной болезни", — сказала она.

Федор Капица родился 17 августа 1950 года в Москве. По окончании филфака Московского педагогического государственного университета и аспирантуры Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН работал в отделе редких книг и комплектования Государственной библиотеки имени Ленина (ныне Российская государственная библиотека), читал курс фольклора на филфаке МПГУ. С 1982 года – научный сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН, с 1997 года – ведущий научный сотрудник этого отдела, с 2004 года – отдела древнеславянских литератур ИМЛИ.

Автор более 120 научных работ по древнерусской литературе, русскому фольклору и этнографии, славянскому язычеству и народному православию, истории колдовства и детской литературе.

С 2002 года Федор Капица был заведующим отделом новостей научно-популярного журнала "В мире науки", главным редактором которого до 2012 года был его отец Сергей Капица.

Ранее сообщалось, что на 89-ом году жизни умерла украинская актриса, ведущая передачи "На добраніч, діти" Надежда Батурин.