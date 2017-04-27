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    В Липецке началось массовое сокращение сотрудников Roshen

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    Основной процесс сокращения продлится до конца июля. После этого на фабрике останутся порядка 30 человек, которые полностью закроют и законсервируют производство.
    Продукция Roshen
    УНИАН

    ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Плановый процесс закрытия производства на фабрике корпорации Roshen и сокращения всех сотрудников начался в Липецке, сообщил в четверг РИА Новости директор Липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов.

    На фабрике Roshen
    Украинское фото
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    "Производство остановлено полностью с апреля. Плановый процесс сокращения начался с 24 числа. До этого по соглашению сторон уходили, теперь те, что по сокращению, с 24 числа начали документы выдавать", — сказал собеседник агентства, дополнив, что до начала мая будут уволены 300 человек, а еще порядка 130 человек ушли по соглашению сторон до начала планового сокращения.

    По словам Фирсова, основной процесс сокращения продлится до конца июля. После этого на фабрике останутся порядка 30 человек, которые полностью закроют и законсервируют производство.

    "Пока трудоустроенных из тех, кто обратился в службу занятости, нет. По квалификации там работники самые разные. Там не только кондитеры и не столько кондитеры, у них значительную часть составляют как раз операторы производственной линии (оператор линии производственно-пищевой продукции). У них из 600 человек 210 – треть, как минимум, — это операторы, плюс укладчики, упаковщики. Это считается рабочей профессией, не требующей квалификации. У них есть технологи, инженеры, энергетики, программисты, наладчики. Квалификация у них самая различная, и я думаю, что они все будут востребованы", — отметил Фирсов.

    В марте акционеры Мариупольской фабрики "Рошен", входящей в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине — корпорации Roshen, на общем собрании 20 марта приняли решение о ее продаже.

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