Американская ПРО направлена на Россию и Китай - Генштаб РФ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Результаты компьютерного моделирования, проведенного учеными министерства обороны РФ, подтверждают направленность ПРО США на Россию и Китай, заявил на брифинге первый замначальника главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасность, которую представляет глобальная система ПРО для стратегического баланса сил в мире. Аргументы не воспринимаются, очевидные факты игнорируются. США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", — сказал он.

По словам Познихира, наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие страны принимать ответные меры.

"Наращивание потенциала американской ПРО стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие государства принимать ответные военные и военно-технические меры", — сказал он.

Также развертывание американской системы ПРО нарушает сложившийся паритет в области стратегических вооружений и является дестабилизирующим фактором, существенно сужающим возможности для диалога по вопросам ядерного разоружения, добавил Познихир.

Ранее в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что европейские страны оказывают военную помощь Киеву, провоцируя его на продолжение конфликта в Донбассе.