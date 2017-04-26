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    Россия

    Минобороны РФ в суде расторгает контракт с украинским разработчиком "Сатаны"

    (обновлено: )48420
    Истец требует взыскать с ответчика 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения (в эту сумму он оценил оплаченные, но не выполненные работы), более 3 миллионов рублей процентов, а также 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта.
    Министерство обороны России
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Минобороны РФ требует через суд Москвы расторгнуть госконтракт с украинским КБ "Южное", разработчиком ракетно-космической техники, и взыскать с него более 1,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    Истец требует взыскать с ответчика 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения (в эту сумму он оценил оплаченные, но не выполненные работы), более 3 миллионов рублей процентов, а также 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта.

    Представитель КБ "Южное" в суде исковые требования не признал и попросил полностью их отклонить. По его словам, передача российской стороне результатов ОКР была остановлена в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. Как пояснил ответчик, это является обстоятельством непреодолимой силы, что подтверждено соответствующим сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины.

    Кроме того, ответчик заявил о пропуске российским министерством обороны годичного срока исковой давности, предусмотренного нормами украинского права, а также о несоблюдении российской стороной обязательного претензионного порядка урегулирования спора.

    Контракт был заключен 29 августа 2003 года. Он предусматривал проведение по заказу российского оборонного ведомства украинским госпредприятием опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").

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