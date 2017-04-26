В Киеве берет верх "партия войны" - Лавров

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе продолжаются провокации на линии соприкосновения, а ущерб от блокады Донбасса наносится всей Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, в Киеве берет верх партия войны. Продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения (в Донбассе – ред.), о чем свидетельствуют доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", — сказал он, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"Рассчитываем, что наши партнеры, в том числе – по "нормандскому формату", будут более настойчиво и открыто побуждать киевские власти выполнять взятые на себя в Минске обязательства", — добавил министр.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.