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    Россия

    Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста украинца Романа Сущенко

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (85)

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    Как сообщил адвокат Марк Фейгин, Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о продлении Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Vasily MAXIMOV/AFP

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит просьбу следствия продлить арест украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

    Встреча Порошенко с семьей Романа Сущенко
    Адміністрація Президента України/youtube
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

    "Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал защитник.

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    ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

    Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

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