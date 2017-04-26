Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста украинца Романа Сущенко

Vasily MAXIMOV/AFP

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит просьбу следствия продлить арест украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал защитник.

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ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.