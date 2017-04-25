Киев не выполнил ни одного пункта из минских соглашений - Лавров

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киев не выполнил ни одно из обязательств по минским договоренностям по урегулированию в Украине, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

"Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, украинское правительство не сделано под разными предлогами", — заявил Лавров.

Он также добавил, что все заявления украинского президента "нацелены только на одно, чтобы обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Петр Алексеевич Порошенко поставил под минскими договоренностями".

Отвечая на вопрос о возможности ввода миротворцев ООН в Украину, он отметил, что "в минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет, в минских договоренностях поддерживается роль СММ ОБСЕ".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.