Генпрокурор РФ сообщил о передаче Украине семи преступников

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российскими правоохранительными органам с начала текущего года принято решение выдать Украине семь человек, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

По словам российского генпрокурора, несмотря на осложнения отношений между Россией и Украиной, страны продолжают сотрудничать в рамках закона, продолжается совместная работа по борьбе с криминалом и правовой помощи.

"В 2016 году Генпрокуратурой РФ рассмотрено 56 запросов украинской стороны о выдаче лиц из России, в I квартале 2017 года — 19. В 2016 году принято решение о выдаче в Украину 17 лиц, за I квартал 2017 года — семь", — сказал Чайка в интервью газете "Известия".

Он добавил, что в 2016 году Украина выдала России 17 преступников, а в I квартале 2017 — семь. Всего в 2016 году в компетентные органы Украины было направлено 35 запросов об экстрадиции, а в 2017 — пять.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что в настоящее время Украина "сильно политизирует некоторые вопросы", а также присутствуют некоторые сложности в попытке наладить диалог с украинскими силовиками. "Не всегда все гладко", — добавил Чайка.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство обратится к Генеральной ассамблее ООН, если РФ не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН.