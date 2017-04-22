Убийство военного РФ в Гюмри совершено на бытовой почве

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Убийство российского военного в армянском городе Гюмри, по предварительным данным, является бытовым, сообщает Южный военный округ (ЮВО) РФ.

"По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу 22 апреля около 17.00 местного времени (16.00 по Киеву) недалеко от воинской части гражданское лицо совершило покушение на жизнь военного-контрактника российской военной базы в Армении. Отмечается, что по факту происшествия проводится расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами.

Согласно сообщению военного округа, в результате ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Подозреваемый в убийстве задержан полицией.

Ранее агентство "Новости Армении" со ссылкой на прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна сообщало, что по факту гибели российского военнослужащего 102 военной базы заведено уголовное дело. По данным прокуратуры, убитого зовут Дмитрий Ялпаев, ему 21 год. Тело обнаружили у магазина на Бульварной улице Гюмри. Рана была нанесена в области шеи острым колюще-режущим предметом. Очевидцы сообщали, что мужчина скончался от раны, полученной в потасовке.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.