"Имитация политактивности". Москва ответила на ноту Киева из-за Крыма

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте.

Накануне МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума, который проходит с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 гостей из 46 стран.

"По-моему, на эти ноты протеста надо спокойно реагировать, они имитируют политическую активность, ну а мы делаем свое дело. Поэтому, соблюдая весь дипломатический политес, тем не менее, важно понимать цену подобного рода документов", — заявил Карасин.

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Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ продолжает настаивать, что жители Крыма решили свое будущее на референдуме. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский ранее заявил, что к требованиям Украины по незаконности проведения Ялтинского международного экономического форума никто не будет прислушиваться.