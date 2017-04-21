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    В России запретили называть детей бранными словами и цифрами

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    В законе Госдумы также отмечается, что если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или же двойная фамилия.
    Новорожденные
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Госдума спустя ровно год после внесения приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, но разрешающий при этом давать ребенку двойную фамилию.

    Пленарное заседание Госдумы РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму 21 апреля 2016 года.

    Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. При этом в федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

    Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

    При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

    Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имени.

    Ранее сообщалось, что на рассмотрение российской Госдумы вынесен проект закона о захоронении останков Владимира Ленина.

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