В России запретили называть детей бранными словами и цифрами

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Госдума спустя ровно год после внесения приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, но разрешающий при этом давать ребенку двойную фамилию.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму 21 апреля 2016 года.

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. При этом в федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имени.

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