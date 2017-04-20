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    В России запретили работу "Свидетелей Иеговы"

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    Верховный суд РФ в четверг конфисковал имущество "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России", деятельность которого признана экстремистской.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Верховный суд РФ в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    "Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить ее деятельности на территории РФ", — сказал судья Юрий Иваненко.

    Также Верховный суд РФ конфисковал имущество "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России". "Имущество организации "Свидетели Иеговы" обратить в доход государства", — сказал судья.

    Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу. Однако Минюст ранее уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

    "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

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