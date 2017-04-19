наверх
19.04.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путешественник Конюхов: списки врагов станут неинтересны украинцам

    (обновлено: )18001
    Самого путешественника внесли в украинскую базу данных "Миротворец" за посещение Крыма. В марте Конюхов приезжал в Симферополь для презентации книги "Крымская война.Оборона Севастополя".
    Федор Конюхов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Российский путешественник Федор Конюхов, который был внесен в украинскую базу данных "Миротворец" за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что "списки врагов" спустя какое-то время станут неинтересны никому, включая самих украинцев.

    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скандальная база "Миротворца": российские артисты под прицелом

    Поводом для включения путешественника в черный список "Миротворца" стало "незаконное пересечение границы". В марте Конюхов приезжал в Симферополь для презентации книги "Крымская война. Оборона Севастополя". Тогда же путешественник рассказал, что в городе живут его племянники, и он "любит эту землю".

    "Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдет время, и все эти списки врагов – все это станет неинтересно никому, в первую очередь украинцам", — сказал агентству Конюхов.

    "Певицу (Наталью Самойлову) внесли в список, (Иосифа) Кобзона внесли в список, (Наталью) Поклонскую внесли в список – ну надо и путешественником разбавить этот список. Это проблема тех, кто эти списки создает, а не моя", — добавил Конюхов.

    Федор Конюхов – один из самых известных российских путешественников. Всемирную популярность он приобрел после одиночного пересечения на гребной лодке Атлантического океана и кругосветного путешествия на воздушном шаре. В его "послужном списке" — восхождение на вершины всех частей света и кругосветное плавание на яхте без остановок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Флаги Украины и России
    Украина против России: суд в Гааге