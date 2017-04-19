Путешественник Конюхов: списки врагов станут неинтересны украинцам

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Российский путешественник Федор Конюхов, который был внесен в украинскую базу данных "Миротворец" за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что "списки врагов" спустя какое-то время станут неинтересны никому, включая самих украинцев.

Поводом для включения путешественника в черный список "Миротворца" стало "незаконное пересечение границы". В марте Конюхов приезжал в Симферополь для презентации книги "Крымская война. Оборона Севастополя". Тогда же путешественник рассказал, что в городе живут его племянники, и он "любит эту землю".

"Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдет время, и все эти списки врагов – все это станет неинтересно никому, в первую очередь украинцам", — сказал агентству Конюхов.

"Певицу (Наталью Самойлову) внесли в список, (Иосифа) Кобзона внесли в список, (Наталью) Поклонскую внесли в список – ну надо и путешественником разбавить этот список. Это проблема тех, кто эти списки создает, а не моя", — добавил Конюхов.

Федор Конюхов – один из самых известных российских путешественников. Всемирную популярность он приобрел после одиночного пересечения на гребной лодке Атлантического океана и кругосветного путешествия на воздушном шаре. В его "послужном списке" — восхождение на вершины всех частей света и кругосветное плавание на яхте без остановок.