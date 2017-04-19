Украина использует тему прав крымских татар в своих целях - Загайнов

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Украина использует тему прав крымских татар в своих политических целях, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов.

"За 20 лет независимости Украина не сделала ничего для улучшениях положения крымских татар. Лишь теперь Киев стал активным поборником их прав на международной арене, пытаясь использовать это в своих политических целях", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященной теме прав человека.

Касаясь темы Крыма в целом, Загайнов отметил, что "этот российский регион, к счастью, ведет мирную жизнь, и любые аспекты проблематики международных конфликтов к нему не имеют никакого отношения, как и прозвучавшие (со стороны украинской делегации — ред.) инсинуации о неких нарушениях прав человека на полуострове после его воссоединения с Россией".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.