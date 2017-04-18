Поклонская получила уникальный подарок от известного путешественника

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Известный российский путешественник Федор Конюхов подарил депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской оболочку от своего воздушного шара и книгу. Фотографии с подарком появились в Twitter депутата.

"Большая честь для меня получить подарки от знаменитого путешественника. Желаю Федору Филипповичу здоровья и новых высот", — написала она в соцсети.

Большая честь для меня получить подарки от знаменитого путешественника. Желаю Фёдору Филипповичу здоровья и новых высот pic.twitter.com/Tq2fP9aoaO — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 18 апреля 2017 г.

​Конюхов сообщил в комментарии "Лайфу", что когда приземлился, "шар мы весь на сувениры взяли, он же порвался".

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"Это я облетел вокруг света, такая оболочка от радиации, отражающая. Она летела вокруг света, видела весь мир", — отметил путешественник, добавив, что уважает Поклонскую, поэтому и передал ей подарок.

В декабре 2016 года Конюхов отметил 65-летие. Российский путешественник и художник, протоиерей Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово (Троицкое) Приазовского района Запорожской области. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов — Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).