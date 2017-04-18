наверх
18.04.201717:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Поклонская получила уникальный подарок от известного путешественника

    (обновлено: )93
    Федор Конюхов подарил Наталье Поклонской оболочку от своего воздушного шара и книгу. Депутат Госдумы пожелала путешественнику здоровья и новых высот.
    Федор Конюхов подарил Наталье Поклонской оболочку от своего воздушного шара
    twitter.com/PoklonskayaNV

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Известный российский путешественник Федор Конюхов подарил депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской оболочку от своего воздушного шара и книгу. Фотографии с подарком появились в Twitter депутата.

    "Большая честь для меня получить подарки от знаменитого путешественника. Желаю Федору Филипповичу здоровья и новых высот", — написала она в соцсети.

    ​Конюхов сообщил в комментарии "Лайфу", что когда приземлился, "шар мы весь на сувениры взяли, он же порвался".

    Читайте также: Уникальный рекорд Конюхова. Вокруг света на воздушном шаре

    "Это я облетел вокруг света, такая оболочка от радиации, отражающая. Она летела вокруг света, видела весь мир", — отметил путешественник, добавив, что уважает Поклонскую, поэтому и передал ей подарок. 

    В декабре 2016 года Конюхов отметил 65-летие. Российский путешественник и художник, протоиерей Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово (Троицкое) Приазовского района Запорожской области. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов — Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сальвадор Собрал
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Воля
    Референдум в Турции: итоги