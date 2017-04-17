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    Белоруссия с Россией достигли соглашения о цене газа в 2018 году

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    По словам вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко, стороны договорились, что формула определения цены на газ для Белоруссии будет привязана к стоимости в Ямало-Ненецком автономном округе, а также будут применяться понижающие коэффициенты.
    Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня уже можно озвучить… в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа – ред.) вне зависимости от конъюнктуры, цен на нефть, газ", — сказал Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье вечером.

    Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы "под 150 долларов (за тысячу кубометров – ред.), так что скидка существенная".

    Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.

    Как сообщил Семашко, стороны договорились, что формула определения цены на газ для Белоруссии будет привязана к стоимости в Ямало-Ненецком автономном округе, а также будут применяться понижающие коэффициенты, благодаря которым цена газа для Белоруссии будет снижаться.

    Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа в Белоруссию заканчивается в этом году, новый контракт с "Газпромом" на 2018-2019 годы будет заключен в рамках достигнутых между правительствами Белоруссии и России договоренностей.

    "А на 2020-2023 годы нам надо иметь подходы (по отношениям в газовой сфере – ред.) к 1 июля 2019 года, то есть (надо – ред.) обозначить траекторию движения к равным ценам… или, по крайней мере, близким", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия выплатит российскому "Газпрому" долг в 726 миллионов долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных межправительственных документов по нефти и газу.

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