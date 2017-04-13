Кремль о речи представителя в ООН: жестко, но в интересах России

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности ООН допустимо и оправдано.

"Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

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Накануне Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии, который обвинял власти этой страны в химической атаке против мирных жителей до проведения расследования. В ходе заседания Сафронков раскритиковал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, заявившего, что Москва "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии – ред.) и применение химоружия".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – обратился зампостпреда РФ к Райкрофту.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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В ночь на 7 апреля Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.