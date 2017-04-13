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    Кремль о речи представителя в ООН: жестко, но в интересах России

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (233)

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    Резкое выступления Владимира Сафронкова прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "ничего оскорбительного сказано не было".
    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на встрече Совета Безопасности ООН
    Associated Press Bebeto Matthews

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности ООН допустимо и оправдано.

    "Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

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    Накануне Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии, который обвинял власти этой страны в химической атаке против мирных жителей до проведения расследования. В ходе заседания Сафронков раскритиковал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, заявившего, что Москва "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии – ред.) и применение химоружия".

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    "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – обратился зампостпреда РФ к Райкрофту.

    Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    В ночь на 7 апреля Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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