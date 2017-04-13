ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 млн евро по делу о теракте в Беслане

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о теракте в Беслане в 2004 году, призвав Россию выплатить почти 3 миллиона евро истцам, следует из пресс-релиза, поступившего в распоряжение РИА Новости.

"В сегодняшнем решении суда по делу Тагаева и другие против России (№ 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 и 37096/11), ЕСПЧ выявил следующее: суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры…. Суд постановил голосованием шесть против одного, что статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) не была нарушена", — говорится в решении суда.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Присужденная каждому сумма отличается, так как была принята во внимание степень того, как они пострадали, и того, какие меры были приняты в отношении них Россией", — говорится в решении.

В решении содержится отдельное указание на исполнение 46-й статьи ЕКПЧ. В ней говорится, что "высокие договаривающиеся стороны обязуются исполнять окончательные постановления суда по делам, в которых они являются сторонами". Кроме того, в этой статье говорится о том, что "окончательное постановление суда направляется комитету министров Совета Европы, который осуществляет надзор за его исполнением".

Обычно суд не применяет эту статью в своих решениях.

Иск в суд был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.