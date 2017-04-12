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    Лавров американским журналистам: кто вас воспитывал

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    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД России Сергей Лавров в среду указал на манеры американским журналистам, которые попытались выкрикивать вопросы перед началом встречи российского министра с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила одна корреспондентка. "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?" — выкрикнула другая.

    "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — ответил на это Лавров.

    Затем российский министр произнес свою речь, передал слово Тиллерсону и, обратившись к американской журналистке, сказал: "Теперь можете кричать". Та улыбнулась и ответила: "Спасибо". Однако ее коллеги, видимо, не поняли иронии и начали вновь выкрикивать вопросы.

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