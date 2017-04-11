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    ФСБ: за прошедший год предотвращено 16 терактов в 9 городах РФ

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (100)

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    Теракт в метро Петербурга показал, что работа по антитеррору в РФ не в полной мере отвечает существующим угрозам, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников на заседании НАК.
    Работник ФСБ, архивное фото
    RIA News Андрей Стенин

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. За прошедший год было предотвращено 16 терактов в девяти городах России, ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников во вторник на заседании НАК.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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    "Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Участниками нейтрализованных групп также являлись граждане СНГ", — сказал Бортников.

    "Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — добавил он.

    Теракт в метро Петербурга показал, что работа по антитеррору в РФ не в полной мере отвечает существующим угрозам, заявил директор ФСБ.

    "Вместе с тем, как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере отвечает основным вызовам", — сказал Бортников.

    Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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