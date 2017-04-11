ФСБ: за прошедший год предотвращено 16 терактов в 9 городах РФ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. За прошедший год было предотвращено 16 терактов в девяти городах России, ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников во вторник на заседании НАК.

"Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Участниками нейтрализованных групп также являлись граждане СНГ", — сказал Бортников.

"Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — добавил он.

Теракт в метро Петербурга показал, что работа по антитеррору в РФ не в полной мере отвечает существующим угрозам, заявил директор ФСБ.

"Вместе с тем, как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере отвечает основным вызовам", — сказал Бортников.

Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.