наверх
10.04.201701:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Южной Осетии граждане поддержали идею переименования республики

    17210
    По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, по референдуму за переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали за 78,2%, против 21,8%. По выборам президента спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов побеждает набирая 48,7%.
    Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. За переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали 78,2% по итогам обработки 35% протоколов, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева.

    Второй тур парламентских выборов в Грузии
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    После выборов. Что изменится в Грузии, а также Южной Осетии и Абхазии

    Читайте также: Павлив: что будет Украина "должна" Западу за транш МВФ и безвиз

    "По референдуму проголосовали за 78,2%, против 21,8%", — сказала Плиева.

    Данные ЦИК опубликованы по итогам обработки 35% протоколов, поступивших с 27 участков, включая Москву.

    Кроме того, сообщается,  что спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, по данным обработки 35% протоколов, побеждает на выборах президента республики, набирая 48,7%.

    Действующий глава государства Леонид Тибилов набирает 26,5%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает лишь 19,1%.

    Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики

    Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

    Ранее сообщалось, что по данным exit poll, на выборах президента Южной Осетии действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"