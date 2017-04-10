В Южной Осетии граждане поддержали идею переименования республики

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. За переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали 78,2% по итогам обработки 35% протоколов, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева.

Читайте также: Павлив: что будет Украина "должна" Западу за транш МВФ и безвиз

"По референдуму проголосовали за 78,2%, против 21,8%", — сказала Плиева.

Данные ЦИК опубликованы по итогам обработки 35% протоколов, поступивших с 27 участков, включая Москву.

Кроме того, сообщается, что спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, по данным обработки 35% протоколов, побеждает на выборах президента республики, набирая 48,7%.

Действующий глава государства Леонид Тибилов набирает 26,5%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает лишь 19,1%.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Sputnik | Перейти в фотобанк Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Ранее сообщалось, что по данным exit poll, на выборах президента Южной Осетии действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%.