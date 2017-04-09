Медики уточнили количество пострадавших после столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московские врачи оказали помощь 28 пострадавшим при столкновении электрички и пассажирского поезда на западе Москвы, сообщил представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко.

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"За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава МЧС России Владимир Пучков.

Изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребёнка, уточнил Радченко.

"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил он.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. Ранее МЧС РФ сообщало, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.