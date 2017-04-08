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    В МИД РФ назвали США самым непредсказуемым государством

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    (обновлено: )17520
    О непредсказуемости Соединенных Штатов Америки во внешней политике заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сейчас являются самым непредсказуемым государством в сфере внешней политики.

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    "То, что творится сейчас в Соединенных Штатах Америки, еще раз подчеркивает неутешительный факт — это самое непредсказуемое государство. И если есть что-то предсказуемое в Соединенных Штатах — это именно их непредсказуемость во внешней политике", — сказала она, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с террористической организацией "Исламское государство" администрация президента США Дональда Трампа доказала, что будет бороться с правительством Сирии даже на грани боевых столкновений с Россией. По его словам, ракетный удар США был предпринят с нарушением процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса.

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