В МИД РФ назвали США самым непредсказуемым государством

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сейчас являются самым непредсказуемым государством в сфере внешней политики.

"То, что творится сейчас в Соединенных Штатах Америки, еще раз подчеркивает неутешительный факт — это самое непредсказуемое государство. И если есть что-то предсказуемое в Соединенных Штатах — это именно их непредсказуемость во внешней политике", — сказала она, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с террористической организацией "Исламское государство" администрация президента США Дональда Трампа доказала, что будет бороться с правительством Сирии даже на грани боевых столкновений с Россией. По его словам, ракетный удар США был предпринят с нарушением процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса.