Песков: Москва не может убедить Асада сделать все, что ей хочется

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Россия и Сирия поддерживают друг друга, однако эта поддержка не является безоговорочной, как и влияние Москвы на Дамаск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отношения наших стран строятся на сотрудничестве, обмене мнениями и полной взаимной поддержке", — сказал Песков агентству Ассошиэйтед Пресс, отметив, что правительство Сирии является единственной реальной силой, способной бороться с террористами на земле.

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"Безоговорочная поддержка в современном мире невозможна", — приводит слова Пескова агентство.

"Нельзя сказать, что Москва может убедить президента Асада сделать, что ей хочется. Это абсолютно ошибочное мнение", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада.

Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.