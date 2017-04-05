РФ представила СБ ООН проект резолюции по расследованию химатаки в Идлибе

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Накануне США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе, контролируемом сирийской оппозицией, и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам. Совбез ООН в среду провел заседание по ситуации в Идлибе, где было применено химическое оружие. На встрече также обсуждался проект резолюции западных стран.

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"Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты. По данному вопросу начались консультации. Следующий раунд состоится сегодня несколько позже, как только компромиссный проект будет готов", — сообщил журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.