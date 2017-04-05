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    Россия

    РФ представила СБ ООН проект резолюции по расследованию химатаки в Идлибе

    Тема:

    Освобождение Сирии (110)

    (обновлено: )23
    Пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский, комментируя проект резолюции, отметил, что она нацелена "на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных".
    Ситуация в сирийском Идлибе. Архивное фото
    REUTERS/Ammar Abdullah TEMPLATE OUT

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

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    Накануне США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе, контролируемом сирийской оппозицией, и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам. Совбез ООН в среду провел заседание по ситуации в Идлибе, где было применено химическое оружие. На встрече также обсуждался проект резолюции западных стран.

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    "Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты. По данному вопросу начались консультации. Следующий раунд состоится сегодня несколько позже, как только компромиссный проект будет готов", — сообщил журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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    Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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