"Свидетели Иеговы" оспорили приостановление работы в РФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. "Свидетели Иеговы" оспорили приостановление работы организации в РФ в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

"Мы обжаловали распоряжение министерства юстиции о приостановлении нашей деятельности в Замоскворецкий суд", — сказал юрист организации.

На этом основании юристы "Свидетелей Иеговы" просили снять иск о ликвидации и запрете деятельности организации, а также признании ее экстремистской.

"Просим снять иск Минюста с рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам", — пояснил представитель организации.

Минюст не нашел оснований для прекращения процесса из-за жалобы "Свидетелей Иеговы". По мнению истца, это два самостоятельных дела и нет препятствий для рассмотрения требований Минюста в Верховном суде. Она также добавила, что в своих обоснования не будет ссылаться на оспоренное распоряжение Минюста. Судья поддержал позицию ведомства.