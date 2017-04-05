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    "Свидетели Иеговы" оспорили приостановление работы в РФ

    (обновлено: )65
    В организации "Свидетели Иеговы" отметили, что просили снять иск о ликвидации и запрете деятельности организации, а также признании ее экстремистской.
    Молоток судьи в Московском городском суде
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. "Свидетели Иеговы" оспорили приостановление работы организации в РФ в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

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    "Мы обжаловали распоряжение министерства юстиции о приостановлении нашей деятельности в Замоскворецкий суд", — сказал юрист организации.

    На этом основании юристы "Свидетелей Иеговы" просили снять иск о ликвидации и запрете деятельности организации, а также признании ее экстремистской.

    "Просим снять иск Минюста с рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам", — пояснил представитель организации.

    Минюст не нашел оснований для прекращения процесса из-за жалобы "Свидетелей Иеговы". По мнению истца, это два самостоятельных дела и нет препятствий для рассмотрения требований Минюста в Верховном суде. Она также добавила, что в своих обоснования не будет ссылаться на оспоренное распоряжение Минюста. Судья поддержал позицию ведомства.

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